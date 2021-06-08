مدبولي يؤكد دعم مصر الكامل للمكتب الإقليمي بمجال مكافحة المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدعم المصري الكامل للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، سواء من خلال نشر ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات، والتوعية بمخاطرها على جميع الرياضيين، مع الالتزام بتنفيذ الكود الدولي لمكافحة المنشطات، بما يخدم الحركة الأوليمبية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس الـ "وادا" في أول زيارة له إلى مصر، كأول دولة أفريقية يزورها منذ توليه منصبه، فضلاً عن أنها أول زيارة إلى مصر من جانب رئيس الوكالة منذ إنشائها.

من جانبه، أعرب رئيس "الوادا" عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر و"الوادا"، معتبراً أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أهم الشركاء الدوليين للوكالة، فضلاً عن وجود إمكانات واسعة للتعاون في المستقبل، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية واعدة في مجال المعامل.

في ذات السياق، أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى الزيارة التي قام بها رئيس "الوادا" إلى المعمل المصري لمكافحة المنشطات، والذى نسعى ليكون معتمدا بشكل كامل لكل أنواع تحليل المنشطات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، مؤكداً الالتزام بتعزيز علاقات التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة، بما يليق بالمكانة الرياضية التي تتبوأها مصر على المستوى العالمي.