شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية الجديد يتسلم «عصا الرعاية»: «أتعهد بأن أصون وأرعى وأحافظ على دستور الكنيسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية السابق، صلوات خدمة تنصيب المطران سامي فوزي مطرانا جديدا للكنيسة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهدت مراسم خدمة التنصيب تسليم عصا الرعاية وقراءة تعهد الخدمة.

وخلال الخدمة صلى المطران منير حنا لخلفه سامي فوزي قائلاً: «أرسل روحك القدوس على عبدك سامي ليقوم بخدمته مطراناً ورئيس أساقفة في كنيستك، أيها الآب القدير هب خادمك هذا النعمة والقوة التي وهبتها لرسلك حتى يقود أولئك الذين أوكل أمرهم له ليعلنوا إنجيل الخلاص وبواسطته تنمو كنيستك، جدد خدمتها ووحد أعضاءها فی شركة مقدسة للحق والمحبة، أعنه ليكون راعيا حقيقيا يقوت ويسوس قطيعك».

وأضاف: «اجعله حكيما كمعلم وحارسا للإيمان والأسرار المقدسة، أرشده في إشرافه على عبادة شعبك، وامنحه الوداعة حتى يستخدم سلطته ليشفي لا ليؤذي ليبني لا ليهدم، احفظه من كل شر حتى يستطيع كحاكم لشعبك كسفير للمسيح أن يقف أمامك بلا عيب وأخيرا يدخل مع كل عبيدك فرحك الدائم، نبتهل إليك أن تسمع لصلاتنا أيها الآب الرحيم.

وقدم المطران منير حنا إلى المطران سامى عصا الرعاية والتى يستخدمها المطارنة بالكاتدرئية، قائلاً: مطران سامى، أدعوك أن ترعى قطيع شعب الله الذي عينك راعياً له لتكن مشجعاً لكل من يخلص في أيمانه، ابحث عن الضائعين، ابني جسد المسيح حتى حينما يأتي راعينا العظيم ثانية يمنحك تاج المجد.

وتابع:«أسلمك عصا الرعوية هذه كعلامة للخدمة التي نشترك فيها معاً بنعمة يسوع المسيح، لتكن محبة الله هي الملهمة لك، ولتكن الأمة هي المثال أمامك، وليكن هو مصدر قوة في خدمتك كراع لكنيسته في هذه الابروشية، وبركة الله الآب والابن والروح القدس تكون معك ،وتدوم فيك من الأن وإلى الأبد».

ورحب رئيس مجلس القساوسة بالمطران الذي قال في حفل التنصيب، أنا سامي فوزي وقد اَنتخبت لأكون مطراناً لأبرشية مصر أتعهد بأن أصون وأرعى وأحافظ على دستور وقوانين الكنيسة، وأتعهد بأن أكرس نفسي لإعلاء كلمة إنجيل ربنا يسوع المسيح.

وأضاف: أنا سامى مطرانكم، أشكركم لترحيبكم، وأصلي أن يساعدنى الرب لأكون راعياً أميناً وخادماً بينكم، وآتى الآن لأنصب على كرسى الكاتدرائية الذي هو رمز لمنصبى كمطران، ولكنى أطلب أولا صلوات الشعب لأجلى.

كانت الكنيسة الأسقفية كرمت أمس المطران منير حنا وزوجته بعد خدمة استمرت 21 عاما في منصب رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين كطبيب ومدير لمستشفى منوف التابعة للكنيسة، على أن يتولى المطران سامي فوزي بموجب هذا الإعلان خدمة الكنيسة كرئيس لأساقفة إقليم الإسكندرية الفترة القادمة.