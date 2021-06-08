شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتفقد نفق خدمات المرافق في الممشى السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن، برفع كفاءة الشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، نفق خدمات المرافق بالممشى السياحي ابتداءً من قاعة المؤتمرات وصولاً حتى بنك الإسكندرية، كما تفقد المحال التجارية المؤجرة وغير المؤجرة بالممشى السياحي، لبحث إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل، واستمع إلى شرح مفصل عن كافة الأعمال داخل النفق، حيث يعتبر هذا النفق هو المركز الرئيسي لجميع المرافق والذي من خلاله يتم التحكم في أي أعمال طارئة مستحدثة من أزمات وغيرها .

كما تفقد كوبري المشاة بمنطقة القراريش لمعاينته قبل البدء في مشروع الإحلال والتجديد للكوبري طبقاً لأعمال الخطة الاستثمارية المقررة للعام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.

وأوضح لطفي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع عمل مقايسة والعرض على المحافظ لتحديد البدء في أعمال الاحلال والتجديد للكوبرى، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحه لهم .

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة، عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، وسيد طه متولي مدير الممشى السياحي.