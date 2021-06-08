شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسقفية» تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات تنصيب رئيس أساقفة الإسكندرية الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دقت الكاتدرائية الأسقفية أجراسها، مساء الثلاثاء، لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب المطران سامى فوزى، رئيسًا جديدا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانًا إيبارشية مصر، على يد الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي تفرغ للخدمة الروحية، حيث تجرى مراسم تسليم وتسلُم القيادة وسط أجواء من الود والمحبة الروحية بين المطرانين.

وبدأ الموكب في الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج المطران منير حنا من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة والأساقفة الزائرون ثم المطران المنتخب، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة،بعدها يبدأ كورال الكنيسة في ترديد ترنيمة «وحيدة مجيدة كنيسة المسيح».

ورحب الدكتور منير حنا بحضور حفل تنصيب المطران سامي فوزي الذي يخلفه كرئيس لأساقفة الكنيسة قائلًا: "اليوم أنصب أخي الأصغر وصديقى ورفيق خدمتي، ليصبح مطرانًا لأبراشية مصر ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية".

وأضاف: «نصلى أن يكمل بنعمة الله رسالة الكنيسة في خدمة الله والوطن.. منذ أن توليت مسؤولية الخدمة سنة 2000 وجدت فيه نعم الخادم يستخدم كل مواهبه دون تحفظ لخدمة الكنيسة"، مستطرداً: أشكرك لأنك ساعدتني وعضدتنى وشاركتني أحلامى في خدمة الرب يباركك الرب بخدام مثل الخدام الذي باركنا الله بهم.. أنت تعرف جيدا أن الأسقف يتحمل مسؤوليات عجيبة وكثيرة.

وتابع: «سوف نرى في خدمة التنصيب أن أهم شيء هو الحفاظ على وحدة الكنيسة وخدمتها والاهتمام بالتعليم وحماية العقيدة والهوية والتعليم»، مضيفاً: من خبرتى كأسقف لمدة 21 سنة أرى ضرورة الاستثمار في فريق الخدمة سواء القسوس أو العلمانيين مثلما فعل المسيح طول خدمته الأرضية لمدة ثلاث سنوات .

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)

"الأسقفية" تدق أجراسها لإعلان بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الاسكندرية الجديد (صور)