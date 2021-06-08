شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير الأردن تعزيز سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والأردن.

وحضر اللقاء المستشار عبدالمحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار على استعداد مصر التام لتذليل أي إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين، خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة على أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالأردن علاقات قوية، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية استغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما.

كما أشار إلى ما يحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحى بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الدكتور خالد العناني عن تطلعه لاستقبال السيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني في مصر لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.