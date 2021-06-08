شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتعاقد على 100 ألف طن زيت طعام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثله في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد، منها 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد و40 ألف طن زيت عباد مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.

وكانت الوزارة قامت بعدة اجراءات حتى وصلت أرصدة الزيت الخام التمويني لمدة 5 شهور، حيث تم التعاقد على 703 ألف طن، كما تحملت الدولة فروق الأسعار على الرغممن تحرك سعر لتر الزيت بنسبة زيادة 23%، أيضا تم تشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليًا بتقديم عروق من الزيت التمويني المحلي.

وقامت الوزارة أيضًا بمبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرة الانتاجية الصغيرة في حدود من 3000 طن شهريًا، حيث إن 4%- 5% كانت هي نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام فقط مما يشكل تهديدا للامن القومي، وكانت 97% من احتياجات مصر من زيوت الطعام يتم استيرادها من الخارج، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ عدة اجراءات لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية.