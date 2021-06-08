شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يكشف آخر تطورات الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية لسد النهضة، إن سد النهضة يستخدم سياسيًا أكثر من أي استخدام آخر، فالهدف منه مخاطبة الداخل، والتغطية على المشاكل الداخلية.

وتابع «الظواهري»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، الثلاثاء، أن اللجنة الفنية تتابع السد بشكل يومي، ولديها التصميم الأساسي لسد النهضة، معقبًا:«السد بالنسبة لنا مكشوف وواضح رؤية العين».

وتابع أن إثيوبيا متأخرة في تعلية الممر الأوسط، وكمية التغذية الموجودة في السد تقارب الـ4.5 مليار متر مكعب، ولكن إثيوبيا تحاول رفع السد قبل موعد بداية الفيضان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع حجز الـ13.5 مليار متر مكعب، وما تصدره من بيانات خلال الفترة الأخيرة هدفه الاستهلاك المحلي لا أكثر.

ولفت إلى أن مصر تبحث عن اتفاقية حول ملء وتشغل سد النهضة، ووضع آلية لفض المنازعات، مشيرًا إلى أن مصر اقتربت من حل أزمة سد النهضة أكثر من مرة، ولكن أديس أبابا تتهرب قبل التوقيع، معقبًا: «إحنا بنحاول لحد آخر لحظة.. البحث عن انفراجة لأزمة سد النهضة سيستمر لآخر دقيقة».