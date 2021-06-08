شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ قنا يصدر حركة تنقلات بين نواب المدن ورؤساء القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، حركة تنقلات وتعيين نائب رئيس مدينة و8 رؤساء قري وفقا لقانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وذكر محافظ قنا، في بيان، أن الحركة شملت ندب عضو ادارة المتابعة وتقييم الأداء للعمل نائب ثاني لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورئيس قسم المشتريات بمركز قوص للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخية بقفط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العركي بفرشوط، وسكرتير الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلی للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية السلامية بنجع حمادي،

ورئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية رئيسا للوحدة المحلية لقرية الرحمانية نجع حمادي، ومسئول ادارة البيئة بمركز قوص للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشيخية قفط، ورئيس وحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية هو نجع حمادي، وسكرتير الوحدة المحلية لقرية حجارة مركز قوص للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية نجع حمادی، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا رئيسا للوحدة المحلية لقرية الكلالسة بقوص.

وأكد المحافظ أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل في الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن.