شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم قنا يشدد على التواصل مع الإعلام والجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع رؤساء أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية، بحضور أسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وأكد خالد، في بيان، الثلاثاء، تفعيل دور العلاقات العامة في التواصل مع وسائل الإعلام وتعريف جمهور المستفيدين بما قدمته وتقدمه المديرية من خدمات إلى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وأضاف أن ممثل العلاقات بالإدارة هو سفير المديرية وهمزة الوصل بين المديرية والمجتمع المحلي بالإدارة ويعزز شراكته في الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية بالإدارة ونشر الأحداث التعليمية المميزة والاجتماعية بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اجتماع للعلاقات العامة بتعليم قنا

وطالب وكيل الوزارة بعرض انجازات أقسام العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية بالمحافظة من خلال التنسيق مع التوجيهات الفنية المختلفة والأنشطة التربوية.