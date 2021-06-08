شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: الإخوان أنفقوا 110 ملايين دولار يوميًا على اعتصام رابعة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدول لا تقوم إلا بالقوى الخشنة والصلبة إلى جوار القوى الناعمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلد تضيع لو وجد فيها قوة ناعمة دون وجود قوة خشنة أو صلبة.

وأردف الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق: «نحتاج إلى أن يكون هناك 24 عملا فنيا في العام مثل الاختيار»، موضحا أن مسلسل هجمة مرتدة يعد نقلة حقيقية، لأنه قدم للناس الدور الذي يقوم به جهاز المخابرات.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار2 كان يمكن تقسيمه إلى 90 حلقة، حيث إن ما حدث في رابعة العدوية يستحق عملا فنيا خاصا به.

واختتم وزير الثقافة، أنه كان يتم إنفاق 110 ملايين دولار يوميا في رابعة العدوية، حسبما نشرت إحدى الصحف الأجنبية، مردفا: «هناك حاجة لمعرفة مصادر تمويل هذا التنظيم، وتلك الأحداث التي قاموا بها في تلك الفترة».