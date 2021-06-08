تحول لوكر مخدرات.. "نقل النواب" توصي بنقل تبعية وحدة الطرق بصفط لـ"الإسعاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن استغلال مبنى وحدة الطرق والكباري أسفل كوبري صفط اللبن بالجيزة، كوحدة إسعاف تخدم الطريق والمنطقة.

واستعرض النائب حسام المندوه، طلب الإحاطة، موضحًا أن وحدة الطرق والكباري الموجودة أسفل صفط اللبن، أصبحت مهجورة ولا تستخدم من جانب الهيئة، وتحولت إلى مرتع للمخدرات والفاحشة، مشيرًا إلى وجود صور وفيديوهات تؤكد ذلك.

وأضاف المندوه، أن هيئة الإسعاف أكدت ان ذلك المكان يعد مثاليًا، لإنشاء وحدة أسعاف تخدم الطريق والمنطقة.

وتابع: "حال عدم استغلال ذلك المكان في أي أمر هام للمواطنين، يكون عدم وجوده أفضل، نظرًا لأنه يستخدم في أمور ضارة بالمجتمع".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تواصل ومحافظو الجيزة مع مسئولي الهيئة، ولكن دون رد.

من جانبه عقب ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن ذلك الأمر يتعلق بقرار من وزير النقل، مؤكدًا انهم كهيئة سيعدون مذكرة للعرض على الوزير.

وأوصت لجنة النقل، بالتواصل مع محافظة الجيزة لإعداد محضر معاينة للمكان، وإرسال صورة الخطاب الموجه من المحافظة للهيئة، وصورة خطاب هيئة الإسعاف، وإرسالهم إلى وزير النقل، لتسهيل إجراءات نقل تبعية ذلك المكان لهيئة الإسعاف.