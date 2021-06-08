محام بدرجة نصاب.. تفاصيل نهاية "ابن القنصل" وشقيقه في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسدلت مديرية أمن الجيزة الستار على واحدة من أهم وقائع النصب التي حظيت بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بكل ما يخص مركز كرداسة.

المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات حول اتهام أحد الأشخاص وشقيقه بالنصب على العشرات من أهالي المركز.

على الفور وجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بفحص الأمر، والوقوف على ملابساته والتأكد من صحته من عدمه تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أكدت صحة الواقعة، وأن شخصا يدعى "صابر.س.م." وشهرته "صابر حبش" يعمل محامي حر، مارس أعمال النصب والاحتيال على نحو 35 شخصا بالاشتراك مع شقيقه "ناصر".

بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة العميد حسام أنور والعقيد محمد مختار وكيل الإدارة، تبين أن المتهم الرئيسي "صابر" صادر ضده 76 حكما مقابل 19 حكما قضائيا بحق شقيقه.

بالعرض على اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بضبط المتهمين. وتمكن المقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

ولاقى خبر القبض على الشقيقين إشادة واستحسان الأهالي خاصة الضحايا، وحرصوا على توجيه الشكر لرجال الشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.