الشرطة تداهم مقر قناة بدون ترخيص في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مباحث المصنفات قناة بدون ترخيص تتخذ شركة إنتاج فني بالهرم مقرا لها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية اتخاذ أحد الأشخاص من شركة الإنتاج الفنى المملوكة له بمنطقة الهرم كقراً لإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع شقيق مالك القناة "يعمل مخرج ومذيع بالقناة، مقيم بمحافظة أسيوط".

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات القناة الفضائية المشار إليها عبارة عن (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" موصل بوحدة تخزين محملان ببرامج مونتاج وبرنامج لرفع المحتوى الإلكترونى الخاص بالقناة إلى القمر الصناعى وإعادة بثه على المشاهدين ، ومحملة ببرامج ومواد يتم بثها على القناة ومنها برنامجين من إخراج المتهم المضبوط- الهاتف المحمول الخاص بالمتهم المضبوط وتبين أنه يتم من خلاله إجراء المداخلات مع المشاهدين كما تبين من فحص الهاتف أنه يستخدم فى إدارة قناة على موقع يوتيوب "بدون ترخيص" يتم إستغلالها فى إعادة ما يتم بثه على القناة محل الضبط).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بإدارته للقناة لصالح شقيقه الهارب مالك القناة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يشار إلى سابقة إتهام المتهم الهارب بإنشاء وإدارة ذات القناة "بدون ترخيص"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.