مبادرة "كلنا واحد".. وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية قافلة طبية، استهدفت منطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة وذلك بالتنسيق بين قطاعي (الخدمات الطبية – حقوق الإنسان) ومديرية أمن القاهرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى المنطقة "الأمنية والخدمية".

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية.