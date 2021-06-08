مباحث المصنفات تداهم أستوديو مخالفًا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات أستوديو تسجيل صوتي مخالفًا بالهرم.

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى بالهرم، واستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وتم ضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى وبفحصها تبين أنه محمل عليها برامج مونتاج والعديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية– أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت).

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارته للأستوديو على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.