شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: زيارة أسبوعية لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمتابعة المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وتابع الوزير خلال الاجتماع المستجدات في مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية، حيث اكتملت المبانى والتأسيسات بنسبة 90 % بالمبنى، وتستكمل التجهيزات، كما وجه بعمل زيارة أسبوعية لمقر الوزارة، من خلال الإدارة المختصة للوقوف على آخر المستجدات والاحتياجات النهائية من التجهيزات وغيرها قبل انتقال العاملين إليها.

وشدد الوزير على ضرورة استكمال قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات من أرض الواقع، ومتابعة التسجيل في مواقع المشروعات القومية الكبري، وتنقيح قاعدة البيانات المسجلة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، حتى يتم البدء في الرعاية الكاملة لتلك الفئة .

وأكد الوزير الاستعداد لانتخابات التنظيمات النقابية للعام المقبل، وتجهيز المنظومة المعدة لذلك، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية عليها، والتواصل مع النقابات للوقوف على مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.