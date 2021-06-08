شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث الوضع الحالي لمشروعات جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على هامش الجولة التفقدية صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك لاستعراض الوضع الحالي للمشروعات الكبرى للجامعة ومنها الجامعة الدولية والتي تُعد أول جامعة برامج منذ الإعلان عنها في أبريل 2018.

كما ناقش وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، إنشاء كليات جديدة على أرض الجامعة بمدينة 6 أكتوبر، من بينها كلية لعلوم الفضاء وأخرى لعلوم الطاقة، إلى جانب إنشاء المجمع الطبي الجديد لأطفال أبوالريش.

وتناول اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، حيث يعد المستشفى من المشروعات الكبرى التي تنفذها جامعة القاهرة بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي، كما تم مناقشة إجراءات افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له.

كما تم مناقشة الوضع الحالي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، واستكمال اعمال مستشفى ثابت ثابت ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.