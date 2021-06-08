شكرا لقرائتكم خبر عن براءة ربة منزل وشقيقها من تهمه الشروع في قتل زوجها وسرقته بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة ربة منزل وشقيقيها، في اتهامهما بالشروع في قتل زوج المتهمة الأولى وسرقته بالإكراه، بمنطقة التبين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم بدائرة قسم التبين، سرقوا مبلغًا ماليًا من المجني عليه زوج الأولى، بالإكراه الواقع عليه بأن ما ظفرا به المتهمين الأولى والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض «سكين» فحدثت إصابته، وخرت قواه فصار طيعًا لهما صاغراً لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

ووجهت النيابة للمتهمة الأولى تهمة إحراز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وقال المجني عليه في التحقيقات انه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني، انقضا عليه مقيدين حركته، وطعنته زوجته بسلاح أبيض في صدره بمساعدة المتهم الثانى شقيقها، وسرقا مبلغ مالي كان بحوزته «25 ألف جنيه» وفرا مستقلين الدراجة النارية بصحبة المتهم الثالث شقيقها.