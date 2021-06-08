شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول ملء السد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية لسد النهضة ان بيان وزارة الري ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب فتحات سد النهضة الأثيوبي توضح إن إثيوبيا لم تنجح في تخزين المياه المطلوبة لتوليد الكهرباء المبكرة العام الماضي لأنها لم تتمكن من الناحية الفنية القيام بهذا العملية «الملء الأول»، مشيرًا إلى أن هناك شكوك في قيام «أديس أبابا» بتخزين الكميات التي أعلنت عنها خلال الملء الثاني وهي 13.5 مليار متر مكعب.

وأضاف «الظواهري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن ذلك يعود لأسباب فنية فضلا عن إقتراب الفيضان الجديد، كما أن أثيوبيا لم تتمكن من استكمال المنشآت اللازمة للتخزين المتوقع للكميات المقررة أمام سد النهضة، مشيرًا إلى إنه يمكن فقط توليد الطاقة الكهربائية من عدد 2 توربينة فقط الموجودة عند المستويات المنخفضة.

وأوضح عضو اللجنة الفنية لسد النهضة أن المشروع الإثيوبي وفقا للتصميم الهندسي يتكون من مجموعة من الفتحات في السد في أكثر من مستوى وأكثر من منسوب، وأن أول ارتفاع 42 مترًا من قاع النهر ويوجد 4 فتحات منها، فتحتان لإمرار المياه وفتحتين لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنه لكي تعمل الأربعة فتحات يجب أن يكون هناك تخزين لكمية من المياه تصل إلى 4 مليار متر مكعب.

وأشار «الظواهري»، إلى إن أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترًا، وأن قاع النهر عند منسوب 500 متر، وأعلى منسوب للمنشأ هو 645 مترًا، وهو ما يعني أن ارتفاع السد 145 مترً، موضحًا أن التخزين لمياه الفيضان تكون عند مستوى 640 مترًا، وأن أي زيادة في الفيضان تخرج من مفيض الطوارئ.

وأضاف عضو اللجنة الفنية لسد النهضة أن هناك 11 فتحة تقع على ارتفاع 70 مترًا، ولكي تعمل يجب أن يكون هناك تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه، موضحًا أنه من خلال هذه الفتحات يمكن تمرير أي كمية من المياه كما كان قبل بناء السد، وكأن السد لم يكن موجودًا.

وتساءل عضو اللجنة الفنية لسد النهضة، عن حقيقة المخطط الإثيوبي بأنه يستهدف 74 مليار متر مكعب لتخزينها أمامه، موضحًا أن ذلك لأن السد قد يأتي إليه كميات ضخمة من مياه الفيضان، وهذا الحجم موجود للطوارئ، وبالتالي يتم تخزين الكميات مما يأتي من فيضان ثم يبدأ في إخراج المياه خلال العام، ونتيجة لذلك يبدأ مستوى المياه في الانخفاض نتيجة إخراج المياه بغرض توليد الكهرباء

ولفت «الظواهري»، إلى أن الرسالة الهامة هي أن التوربينات الموجودة في سد النهضة لا تحتاج إلى أن يكون السد ممتلئًا، لأن منسوبها منخفض وليس مرتفعًا، موضحًا إنه يمكن للسد تمرير المياه كأنه لم يكن موجود، مشيرًا إلى أن مشكلة عدم التوصل إلى إتفاق ملزم وقانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة خاصة في حالة عدم الاتفاق حول كيفية الملء والتشغيل في حالة الجفاف الممتد.

وأوضح عضو اللجنة الفنية أن عدم الاتفاق حول كيفية إدارة فترة الجفاف الممتد يمكن أن تؤدي إلى التأثير على السد العالي حيث إن كميات المياه الخارجة من السد العالي سوف تكون كبيرة لتغطية الإحتياجات المائية في مصر وبالتالي مطلب مصر من أثيوبيا هو إنه في هذه الحالة «الجفاف الممتد» يجب أن يتم إدارة السد بطريقة تعاونية لإخراج المياه الزائدة عن الحاجة عند توليد الكهرباء بالكميات المطلوبة، ويقصد بهذه الكميات التي تزيد عن أقل كمية لتوليد الكهرباء وهي 15 مليار متر مكعب رغم أنه في هذه الحالة سوف تستطيع أثيوبيا توليد 80% من الكهرباء المطلوبة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، والضغط في كل الإتجاهات للوصول إلى هذه الإتفاقية أو تدويل القضية لتحقيق هذه الأهداف.