محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون المشترك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم، هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية وجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدى عبدالحميد عنانى السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء قام المحافظ بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، خاصة مع امتلاك الإسماعيلية لثلاث مناطق صناعية كبرى. علاوة على منطقة حرة استثمارية. بالإضافة إلى تمتع الإسماعيلية بنشاط زراعى متميز.

وفى هذا الشأن، اقترح المحافظ على سفير كوريا أن يتم ترتيب لقاء ما بين الملحق التجاري بالسفارة والغرفة التجارية بالإسماعيلية، لبحث سبل التعاون التجاري بين الجانبين لما تمتلكه الإسماعيلية من محاصيل زراعية متميزة مثل المانجو والفراولة.

من جانبه، أعرب السفير الكوري بمصر عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا متانة العلاقات بين الدولتين والتعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين، مضيفا أن كوريا تمتلك العديد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية. علاوة على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى يصل إلى نحو ١.٥ مليار دولار سنويا. حيث تستورد مصر من كوريا السيارات وتستورد كوريا من مصر الحاصلات الزراعية والبتروكيماويات.

كما أكد السفير الكوري أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية، ولكن ستكون هناك زيارات عديدة مقبلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون فى كافة مجالات الصناعة والتوجه نحو الدفع بزيارات السائحين من كوريا لمحافظة الإسماعيلية.

واختتم السفير حديثه بأن محافظة الإسماعيلية من أقرب محافظات مصر إلى قلبه، خاصة أنه أحد عشاق المانجو والفراولة والبرتقال الصيفي الذى يحرص دائما على تناوله، مؤكدا أن الفاكهة فى الإسماعيلية تمتلك طعما مميزا، نادرا ما تجده فى غيرها.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الزيارة ستكون بداية لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين. مرحبا بمزيد من اللقاءات مع السفير الكوري وبزيارته للإسماعيلية مجددا. وقام بإهداء درع المحافظة للسفير الكوري تعبيرا عن العلاقات الطيبة بين البلدين.

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون المشترك