شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها 1.5 مليون جنيه.. حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج 165 «طربة حشيش» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولتهم ترويج 165 طربة من مخدر الحشيش. فيما قدرت قيمة المضبوطات بحوالى مليون ونصف جنيه .

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول وثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وألقي القبض عليهم حال استقلال اثنين منهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط الثالث بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23،250 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1٫560٫000 مليون وخمسمائة وستين ألف جنيه تقريباً.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.