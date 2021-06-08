شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستقبل أجهزة طبية من «الدولية للهجرة» لدعم القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع مؤكدا التعاون المثمر مع تلك المنظمات بما يضمن تقديم خدمات أفضل لمواطنى الجيزة.

كانت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، استقبلت، الثلاثاء، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام المحافظة حيث تسلمت نائب المحافظ أجهزة ومستلزمات طبية لدعم ومساندة المنظومة الصحية بالجيزة والتى تشهد دعماً كبيرا خلال الفترة الحالية، بحضور السيد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فقد تم توجيه الأجهزة الطبية إلى مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتوزيعها على مستشفيات المحافظة وفقآ للاحتياجات التي تم رصدها.

وأضافت أن المساعدات التي قدمتها منظمة الهجرة شملت (١٠ أسرة رعاية مركزة كهربائية- ١٠ مونتور متابعة- ٥ عربة طوارئ طبية- جهاز صدمة كهربائية- ٣ مضخة حقنة- ٣ مضخة تصريف).