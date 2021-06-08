شكرا لقرائتكم خبر عن التجهيز لجدول الاختبارات الإلكترونية بكلية طب القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى جاهدة نحو التحول الرقمى من خلال تنفيذ الاختبارات الإلكترونية لطلابها، موضحا أن الاختبارات الإلكترونية تعد من أهم أنواع العملية التعليمية المستمرة المنظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب عن بعد باستخدام الشبكات، مشيرا إلى أنها تمتاز بسهولة إعدادها وتنفيذها كما يمكن تطبيقها في وقت واحد أو أوقات مختلفة لمجموعة كبيرة من الأفراد وفي أماكن مختلفة.

وفى ذلك الإطار، اجتمع اليوم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالدكتورة منى غالى وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة غادة حداد مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية ومهندسو الشبكات بالجامعة. جاء الاجتماع من أجل التنسيق لجدول امتحانات كلية الطب والتى ستعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية رقم ١ خلال شهرى يوليو وأغسطس.