شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يُكثّف حملاته على المخابز ومحطات الوقود بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، الثلاثاء، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

يأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقام جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مباحث التموين، بشن حملات تفتيشية على محطات وقود السيارات، للاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الوقود والمواد البترولية اللازمة لسد احتياجات المواطنين اليومية، وتم تحرير 14 محضرا ضد مستودعات بوتاجاز لبيعها بأزيد من السعر المقرر.

وفى مجال الرقابة على المخابز والدقيق، شن جهاز حماية المستهلك حملات على المخابز، وتم تحرير محضر ضد مسؤول مخبز لحيازته سلعا مجهولة المصدر وإدارة المخبز بدون ترخيص، وتم التحفظ على 45 شيكارة زنة 50 كجم بإجمالي 2.250 طن مجهول المصدر، كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج الخبز المدعم بدون بون للصرف، والالتزام بالمواصفات القياسية، ولإنتاج خبز ناقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون الصرف فضلا عن عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.