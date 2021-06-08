شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة «سلام» : رصف الطرق المحيطة بمشروع «سكن لكل المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد «سلام»، الثلاثاء، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسؤولو جهاز المدينة أعمال رصف الطرق وتنسيق الموقع الخاصة بـ٤٣٤٠ وحدة سكنية (٢١٧ عمارة) بمشروع «سكن لكل المصريين- محور منخفضي الدخل»، بالإضافة إلى أعمال رصف الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى للمدينة بطول ٥ كم، وكذا تفقد العمل في الخط الناقل للمياه من محطة التحلية إلى المنطقة الصناعية.

وطالب رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.