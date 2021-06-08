شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ المندرة المجاني يستقبل أول فوج من ذوي الهمم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل شاطئ المندرة المجانى بالاسكندرية، الثلاثاء، فوجا يضم 210 أفراد من (رابطة شباب أهل التحدى) «ذوي الهمم».

كان في استقبال الفوج كل من اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والسفير خالد مصطفي، خبير العلاقات العامة والاقتصاد (صاحب فكرة أول حديقة خاصة بذوي الهمم).

وأبدى أصحاب الهمم سعادتهم البالغة بالشاطئ وأن فكرة تخصيص شاطئ خاص بهم كان من أحلامهم التي طالما تمنوا تحقيقها.

ومن جانبه رحب اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة بأعضاء الفوج ونقل لهم تحية اللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية.

وقال «رشاد» إن محافظ الإسكندرية لا يدخر جهدا في سبيل تهيئة كافة الإمكانيات التي تعمل على إدخال البهجة والسعادة على أهلنا وأصدقائنا من ذوي الهمم.

وعلى صعيد متصل استقبل نفس الشاطئ عدد 50 فردا من ضعاف السمع برفقة إحدى الجمعيات الأهلية في محاولة لإدخال البهجة والفرح على نفوسهم.

وتقدم جميع الحضور بالشكر للإدارة المركزية للسياحة والمصايف والعاملين بشاطئ المندرة المجانى على حسن الاستقبال والعمل الدائم والدؤوب لإظهار الشاطئ بهذا الشكل المتميز.

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

بالصور- شاطئ المندرة المجانى يستقبل أول فوج من ذوي الهمم