شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة مهرجان رياضي في يونيو .. الاتحاد الرياضي للجامعات يتفقد ملاعب جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك لبحث إمكانية إقامة مهرجان رياضي في ملاعب الجامعة الجديدة بكفر سعد، برعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ووجه «الجيزاوي» الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه اللامحدود للجامعة في مختلف القطاعات والمجالات، مؤكدا على أهمية استثمار ملاعب الجامعة الجديدة في تنظيم الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى طرحها للجمهور الخارجي.

من جانبه، أشاد نائب رئيس اتحاد الجامعات بالملاعب والمنشآت الرياضية بجامعة بنها واستغلالها في ممارسة كل الطلاب لأنشطتهم الرياضية المفضلة. يذكر أن ملاعب جامعة بنها التي سيتم افتتاحها تضم ملعب كرة قدم كبيرا، وملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعي، وملعبا ثلاثيا لكرة اليد والسلة والطائرة، و«تراك» للجري ومنافسات ألعاب القوى.