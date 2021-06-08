شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يتابع سير الامتحانات داخل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، سير العملية الامتحانية داخل اللجان بمختلف الكليات؛ مؤكدا على أن الجامعة حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم، ومتابعة مرور الطلاب من بوابات الجامعة الإلكترونية ومرورهم من الممرات المخصصة لكل كلية، ورافقه خلال جولته الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب من أجل متابعة سير الامتحانات والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقوف على توفير سبل الراحة وعوامل الصحة والأمان للطلاب.

وأشاد الدكتور محمد شقيدف بالتزام الطلاب والطالبات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استمرار سير الامتحانات في جو من الهدوء والالتزام، كما تابع قياس درجات الحرارة، والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، كما تقوم الكليات برش اللجان وتطهيرها بصفة مستمرة.