شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «دمياط الجديدة» يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي الواصل بين المدينة والميناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسى الواصل بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وقال المهندس محمد رجب، إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وأعمال البردورات والإنترلوك والكهرباء، مشيراً إلى أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

ووجه المهندس محمد رجب، مسئولى الجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمواصفات والجودة المطلوبة، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.