شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل لـ43 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود طقس شديد الحرارة غدًا على أماكن متعددة من جمهورية مصر العربية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وترتفع درجات الحرارة على القاهرة وعدد آخر من الأماكن.

تكون أسوان وأبوسمبل وإدفو الأعلي في درجة الحرارة حسب تقرير حالة الطقس غدًا وتصل إلي 43 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 44 درجة في تلك الأماكن، وتكون مطروح هي الأقل في درجة الحرارة..

تشير توقعات الطقس غدًا إلي طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري خلال ساعات النهار.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشرقية ومعتدلا نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس خلال الليل لطيفا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج من متر إلي مترين إلا ربع والرياح تتراوح بين شمالية غربية وشمالية شرقية، وتتراوح حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون شمالية شرقية على القاهرة الكبري وشمال الصعيد، بينما تكون شمالية غربية على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس غدًا.. درجة الحرارة تصل لـ43 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية غدًا الأربعاء وتكون كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 38-23

38-23 درجة الحرارة في الإسكندرية 30-21

30-21 بلطيم 33-22

طنطا 37-22

دمياط 29-22

الزقازيق 38-23

دمنهور 36-22

المنصورة 37-22

شبين الكوم 38-23

السويس 37-24

الإسماعيلية 38-23

العريش 34-22

شرم الشيخ 38-28

الغردقة 36-28

أسيوط 40-25

قنا 42-27

الفيوم 39-24

أسوان 43-28

الأقصر 43-27

إدفو 43-28

أبوسمبل 41-26

بنى سويف 39-24

سوهاج 41-26

المنيا 39-25

الوادي الجديد 42-28