شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بنقض حكم براءة هيثم كامل أبوعلي في «قتل فتاة خطأ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبوعلى الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.