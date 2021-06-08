شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إطلاق 110 قوافل بيطرية مجانية خلال 5 أشهر بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التايعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه خلال هذه الفترة تم تنفيذ عدد 110 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى المحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 85283 حيوانا وعدد 32182 طائرا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كل قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح «محمود» أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج أمراض جلدية لعدد 32002 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج الديدان الداخلية لعدد 30310 رؤوس حيوان، كذلك تم علاج حالات باطنة ونقص تغذية لعدد 21163 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 240 حيوانا، فضلا عن علاج امراض تناسيلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 1548 رأس حيوان.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم خلال هذه الفترة رش عدد 2091655 رأس حيوان في إطار حملات الرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية بالمجان، فضلا عن علاج عدد 294532 رأس غنم وماعز في إطار حملات التجريع السيادي لمكافحة الطفيليات الداخلية وعدد 383291 رأس حيوان في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج للحالات العارضة داخل الوحدات البيطرية.

وأضاف أنه تم أيضًا علاج عدد 83398 رأس حيوان في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات الطفيليات الداخلية داخل الوحدات البيطرية، كذلك علاج عدد 9989 رأس حيوان في إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات برتوزا الدم داخل الوحدات البيطرية.