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محافظ الوادي الجديد : دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة على الحرف اليدوية

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنظيم دورات تدريبية على الحرف اليدوية والبيئية لذوي الاحتياجات الخاصة، لإكسابهم المهارات الأساسية وإستغلال طاقاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال تفقده للعمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة المركز.

كما تفقد وحدات العلاج والتأهيل المختلفة والعيادات الطبية والأنشطة والترفيهية الملحقة بالمركز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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