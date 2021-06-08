السيسي يشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا ويتطلع لاستمرار التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا، معرباً عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي - خلال اتصال هاتفي تلقاه من "بيدرو سانشيز"، رئيس وزراء إسبانيا - على ضرورة مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصةً في القطاعات التي تتمتع فيها إسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لاسيما في المشروعات القومية الكبرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين.

وأبدى "سانشيز" تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول - أيضا - سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض الرئيس السيسي - في هذا الخصوص - الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.​