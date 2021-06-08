ضبط أقراص مخدرة وبذور ماريجوانا مع راكب قادم من لندن إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد من الأقراص المخدرة وبذور الماريجوانا، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك فور وصوله من لندن والعبور بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه أحمد سيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية أجنبية قادم لندن، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن، وذلك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة ضمت محمد نبيل مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، تبين وجود ٢٦ شريط ترمادول بإجمالي ٢٦٠ قرصا، و ٥١ حبة بذور الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.