الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الاجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.