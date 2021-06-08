النيابة العامة تطعن على براءة المتهم كامل أبو علي في قتل فتاة بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي في قضية قتل فتاة بالخطأ.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.