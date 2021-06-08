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للمتخلفين عن الحضور.. مواعيد مقابلات معاوني النيابة الادارية دفعة 2018

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أعلنت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد مقابلات معاوني النيابة الإدارية دفعة 2018 "المتخلفين عن الحضور".

وذكرت النيابة في بيان على موقعها الرسمي، أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري في العاشرة صباحًا وتنتهي الثلاثاء 22 يونيو الجاري، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.
وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به على الرابط التالي

وشددت الهيئة على حضور كل متقدم قبل موعده بساعة مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة، وعند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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