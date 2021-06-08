ضبط مرتكبي واقعة سرقة 7 طن بلاستيك من داخل مخزن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة 7 طن بلاستيك من داخل مخزن بمنطقة منشأة ناصر، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك بإجمالي وزن 7 طن من داخل المخزن ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين (عامل – سائق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفي سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق)، وأرشدا عن السيارة المُشار إليها المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان).

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما والهارب بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.