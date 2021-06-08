ارتكبوا 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، أفادت قيام (6 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسمي شرطة " أول وثان طنطا ") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدائرة قسمي شرطة (أول وثان طنطا)، وبارشادهم أمكن ضبط المسروقات (أجهزة كهربائية ومنزلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.