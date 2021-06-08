الأمن يفحص واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس بعد تداولها على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن بالقاهرة تفحص منشورًا متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيه فتاة إنها تعرضت للتحرش من راكب داخل أتوبيس بمنطقة الأزبكية.

وأكد المصدر أنه في حالة صحة الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقالت الفتاة في منشورها "قاعدة في الأتوبيس حسيت بحركة غريبة.. ببص جنبي لقيت الراجل اللي ورايا بيدخل إيده من جنب الكرسي وبيحطها على رجلي وبيحاول يتحرش بيا.. دماغي وقفت لحظة ومبقتش عارفة أعمل إيه.. محستش بنفسي غير وأنا ماسكاه من التي شيرت بتاعه وعماله أضرب فيه .. وبعدها مسكته من الياقة بتاعت التي شيرت وقلتله انزل من الأتوبيس".

وأضافت "لقيته سمع الكلام ونازل فعلا.. رحت وراه وشديته من ضهره وضربته على قفاه وبالقلم على وشه تاني.. الراجل وأنا بضربه مفتحش بقه بنص كلمة .. وولد كان معانا في الأتوبيس مسكه بهدله من الضرب ونزله من الأتوبيس.. والصراحة الناس كانت متضامنة جدا معايا.. الراجل كان شكله معدي الخمسين ولو حد شافه هيقول عليه طيب وغلبان".