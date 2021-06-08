محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1244 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة، بحوزته (2٫55 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملة، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القليوبية، بحوزته (4٫95 طن "أرز أبيض – سكر حر" ، 4200 عبوة "زيت طعام - مسلى") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملة، قائد سيارة، بمحافظة البحيرة، وبحوزته (9٫75 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.