بعد 6 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أشخاص؛ كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أفادت قيام (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأضافوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنطاق محافظتي الغربية والدقهلية، كما تم بارشادهم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.