شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة تموينية على المخابز البلدية بمناطق عديدة بالأسكندرية، الثلاثاء، رافقه خلالها محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، وحملة الرقابة التموينية بالمديرية المكونة من المفتشين أحمد حسن وأحمد على وأمانى الجزار.

وشملت الجولة التفتيش على مخابز إدارة شرق وإدارة وسط وإدارة غرب بمنطقة كرموز والورديان والحضرة الجديدة وخورشيد القبلية، وأسفرت عن تحرير مخالفات للمخابز المخالفة، حيث تم رصد مخالفات إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ومخالفات عدم وجود لوحة بيانات لبعض المخابز .

كما قام بالتفتيش على بعض البقالين التموينيين بتلك المناطق والتأكد من توافر السلع التموينية وخاصة السلع الأساسية وصرفها للمواطنين والتفتيش على صلاحيات السلع الغذائية وقوائم إعلان أسعار السلع التموينية.

وفى نهاية الجولة، قال وكيل الوزارة، أن الهدف الأساسي من الحملة التواجد باستمرار في الشارع إرسال رسالة طمأنينة للسادة المواطنين بأن عيون تموين الإسكندرية يقظة وراصدة لكل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات الدعم.

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)

رصد مخالفات .. وكيل "تموين الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة على المخابز البلدية بـ3 إدارات (صور)