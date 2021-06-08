شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفع بهذه القيمة».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، ظهر اليوم الثلاثاء، 8 يونيو 2021، العودة للصعود بعدما شهد تراجعا طفيفا فى صباح اليوم ليعود للأسعار المرتفعه التى حققها مساء الإثنين ، متأثرا بالأسعار العالمية التى تشهد هبوط وصعود فى نطاق ضيق ، وارتفع الذهب عيار 21 و18 قيراط بقيمة 2 جنيه وهى نفس القيمة التى انخفض بها فى الصباح .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر اليوم الثلاثاء، 930 جنيه ، وكان فى الصباح 927 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 813 جنيه وكان فى الصباح، 811 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 697 جنيه ، وكان فى الصباح 695 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6505 جنيه، وكان فى الصباح 6488 جنيه .

كما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا بعد زيادة الاقبال عليه بعد تراجع البتكوين والعملات الرقمية ، ولكنه مازال أقل من حاجز ال 1900 دولار للأوقية والذى يبق وتخطاه منذ فترة قصيرة.

ويترقب المستثمرين ما ستسفر عنه بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتى ستصدر مع مؤشر أسعار المستهلكين الخميس المقبل ومدى اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لتقليص الدعم الاقتصادى من عدمه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 يونيو،838.07 جنيه وكان فى بداية التداول 835.94 جنيه بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,897.36 $، وكانت فى الصباح 1،892.04 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، فى منتصف اليوم الثلاثاء، 8 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 925 إلى 930 عيار 22 848 إلى 852 عيار 21 809 إلى 813 عيار 18 693 إلى 695 عيار 14 539 إلى 543 عيار 12 462 إلى 465 الاونصة 28954 إلى 29625 الجنيه الذهب 6482 إلى 6505 الكيلو 924571 إلى 929857

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى أسواق المال صباح اليوم الثلاثاء، 8 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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