شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: كريم سلام قائمًا بأعمال مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قرار رقــم ( 278) لسنة 2021، بتكليف الدكتور كريم أحمد السيد سلام، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لشئون الطب العلاجي، بالقيام بأعمال مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قـوائم إنتظار مرضى الجراحات والتداخلات الحرجة والمنسق العام للمشروع، الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 575 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، وذلك لمدة عام، بالإضافة إلى عمله .

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.

د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

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