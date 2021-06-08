شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الاستشارية للتحول الرقمي بالجامعة، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبدالعزيز، امين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأعضاء اللجنة، لمناقشة ودراسة الموقف الحالي وماتوصلت إليه الجامعة في عمليات الرقمنة حاليا، ومناقشة المخطط المستقبلي.

صرح بذلك، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع الآليات المناسبة لإدارة ومتابعة الملف، وكذلك وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق الرقمنة الشاملة في كافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وطبقا للمخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر، قطعت شوطا كبيرا في إطار التحول الرقمي من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت ،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد العطار ،نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح ،رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، هذا وسوف تشهد الايام المقبلة فتح آفاق للتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب في مجالات التحول الرقمي وتوفير فرص العمل غير النمطية.