شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون لمستشفى مبرة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتامين الصحى بالزقازيق ضمن أنشطة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الورزاء وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وبهدف رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن إهداء قسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون يأتي ضمن سلسلة إهداءات لأجهزة طبية هي الأحدث من نوعها لدعم أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى وتمكين الفرق الطبية بها من خدمة أكبر عدد ممكن من مرضى العيون وفق أحدث تقنيات طب الرمد في العالم.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن جهاز تشخيص أمراض العيون الذي تم إهداءه لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق هو الأحدث من نوعه من بين أجهزة التشخيص لأمراض العيون المستخدمة في المستشفيات المصرية وأن خدمات مبادرة «عنيك في عنينا» لأهالينا في محافظة الشرقية ونطاق شرق الدلتا ممتدة وتشمل تنظيم سلاسل القوافل الطبية لعلاج أمراض العيون بالقرى الأشد إحتياج وتسليم الأدوية بالمجان وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون اللازمة بالمجان تماماً.

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك في عنينا، أن المبادرة تدخل عامها الرابع في حربها على العمى لتصنع نموذجا رائداً للمبادرات الأهلية التي تنجز بشكل فاعل في تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون الأكثر إحتياجاً في قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقرًا.

وأوضحت صبري، أن عنيك في عنينا سبق لها تقديم أحدث أجهزة التشخيص والجراحة لعدد من المستشفيات الكبرى في المحافظات المختلفة منها إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة سوهاج جهاز لقياس مجال الإبصار كذلك إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة القاهرة «القصر العينى» جهاز تشخيص أمراض العيون وإهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا أحدث جهاز ميكروسكوب جراحي وإهداء أحدث أجهزة التشخيص لمستشفيات الرمد الكبري بعواصم عدد من المحافظات منها مستشفي رمد دمنهور ومستشفي رمد طنطا ومستشفي رمد كفر الشيخ وبعض أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر بالمحافظات وإن المبادرة مستمرة في إستهداف رفع كفاءة أقسام الرمد بكبريات المستشفيات المصرية حيث من المتوقع تزويد أقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية والعامة في نطاق الصعيد قريباً.