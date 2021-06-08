شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع ١٨ مركز للدروس الخصوصية ومكتبات دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الإجتماعي، ومأمورية الضرائب العامة، والتأمينات الاجتماعية، ومركز شرطة الزقازيق.

أسفرت الحملة عن تشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص، فضلاً عن تواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون إرتداء الكمامات الواقية، وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا، كما تم تشميع ٦ مكتبات بدون ترخيص تقوم ببيع أوراق تعليمية للطلاب مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر مخالفة لحضانة تُدار بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، قرار غلق لـ ٥ مراكز للدروس الخصوصية، فضلاً عن غلق مطبعة تقوم بطباعة مذكرات للمدرسين بمنطقة الحناوي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة القومية وفلل الجامعة، بالتعاون مع إدارة غرب الزقازيق التعليمية ،وتأمينات الزقازيق، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقتي فلل الجامعة والقومية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.