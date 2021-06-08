شكرا لقرائتكم خبر عن «دسوقي» يترأس الاجتماع الشهري لعمداء جامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، الثلاثاء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وعلى صبري القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وجه د. دسوقي بمتابعة تنفيذ خطط الكليات للمساهمة الفعالة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما وجه الشكر للعمداء على الإجراءات اللازمة المتخذة قبل وأثناء الإمتحانات.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، متابعة أعمال الإمتحانات والكنترولات في كليات الجامعة والتأكيد على التصحيح أول بأول حتى يتم اعتماد النتيجة في شهر يوليو القادم.

وشدد د. دسوقي على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ خطط الكليات لعقد المؤتمرات في العاصمة الإدارية الجديدة في العامين القادمين، كما ناقش المجلس أيضا متابعة استکمال البيانات الخاصة بالكليات مع الإدارة العامة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة تحديث مواقع الكليات واستعدادات الكليات للتقدم للاعتماد الأكاديي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقدم مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا للكلية متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح .

